фото: ГСЧС

Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.

На дороге столкнулись два грузовых автомобиля. Один из водителей оказался заблокирован в кабине грузовика, поврежденного в результате ДТП.

Спасатели с помощью гидравлического и шанцевого инструмента деблокировали 51-летнего пострадавшего и передали его сотрудникам "скорой".

Напомним, вечером 19 мая в Одесской области автомобиль вылетел в кювет. Погибли два человека: водитель и пассажирка.