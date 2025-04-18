В поезде Сумы-Киев произошел пожар, есть погибший

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Из-за пожара в вагоне погиб железнодорожник. Среди пассажиров пострадавших нет

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на "Укрзализныцю".

Пожар локализован, причины возгорания устанавливаются. В вагоне погиб железнодорожник, среди пассажиров пострадавших нет.

Отмечается, что поезд продолжает движение в столицу без четырех отцепных вагонов.

"Все пассажиры пересажены на свободные места в других вагонах, задержка составляет около часа, но будет сокращаться", – говорится в сообщении.

Напомним, к Пасхе "Укрзализныця" назначила дополнительный рейс популярного поезда.