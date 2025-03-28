Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога
В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога в связи с угрозой враждебных беспилотников
Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные карты воздушных тревог.
Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных БПЛА. В частности:
- БПЛА в Сумской области, курс -западный;
- БПЛА в Черниговской области, курс -западный;
- БПЛА в Полтавской области, курс -южный;
- БПЛА в Харьковской области, курс - юго-западный;
- БПЛА на Днепропетровщине, курс – северо-западный;
- БПЛА в Запорожье, курс -северный;
- БПЛА в Херсонской области, курс – северный.
Кроме того, были зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области и Сумской области.
Напомним, россияне ударили по элитной гостинице в Днепре. В раздалась серия взрывов.
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