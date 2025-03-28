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28 марта 2025, 22:18

Во многих областях Украины объявлена воздушная тревога

28 марта 2025, 22:18
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фото: rbc.ua
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В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога в связи с угрозой враждебных беспилотников

Как передает RegioNews, об этом свидетельствуют данные карты воздушных тревог.

Воздушные силы ВСУ предупредили об угрозе применения ударных БПЛА. В частности:

  • БПЛА в Сумской области, курс -западный;
  • БПЛА в Черниговской области, курс -западный;
  • БПЛА в Полтавской области, курс -южный;
  • БПЛА в Харьковской области, курс - юго-западный;
  • БПЛА на Днепропетровщине, курс – северо-западный;
  • БПЛА в Запорожье, курс -северный;
  • БПЛА в Херсонской области, курс – северный.

Кроме того, были зафиксированы пуски управляемых авиационных бомб тактической авиацией в Донецкой области и Сумской области.

Напомним, россияне ударили по элитной гостинице в Днепре. В раздалась серия взрывов.

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