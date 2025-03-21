В Запорожье будут судить мужчину, который изнасиловал и забил до смерти знакомую

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Во время конфликта житель Запорожья с особой жестокостью изнасиловал и избил приятельницу. От полученных травм женщина скончалась на месте

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

Осенью, 18 октября, в полицию обратился запорожец с заявлением о том, что его жена три дня назад ушла из дома и перестала выходить на связь. Полицейские приступили к поискам 41-летней женщины – опросили знакомых, установили круг ее общения и вероятное местонахождение.

Правоохранители выяснили, что накануне вечером горожанка пришла в квартиру своего товарища, откуда уже не вышла живой. Неоднократно судимый за тяжкие преступления друг жестоко изнасиловал и забил свою гостью до смерти.

На месте полицейские обнаружили тело женщины с многочисленными травмами по всему телу.

Злоумышленника задержали и объявили ему подозрение.

Сейчас досудебное расследование завершено и обвинительный акт в отношении фигуранта направлен в суд. Ему грозит пожизненное заключение.

Напомним, в Киевской области суд оставил без изменений приговор мужчине, который убил дочь и пытался убить сына.