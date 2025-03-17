Под Киевом перевернулась маршрутка: пострадали 5 пассажиров
В понедельник, 17 марта, около 08:00 утра, на одной из городских дорог в Вишневом Киевской области произошла авария
Об этом сообщили в полиции области, передает RegioNews.
По предварительным данным, между автомобилем Mitsubishi и маршруткой произошло столкновение, в результате чего последняя перевернулась.
Известно о пяти пострадавших пассажирах маршрутки. Их госпитализировали в больницу для проведения обследования и предоставления необходимой медицинской помощи.
На месте аварии работают сотрудники Бучанского управления полиции.
Напомним, в воскресенье, 16 марта, на трассе Кривой Рог – Днепр произошла авария: столкнулись два грузовика и легковушка. В ДТП погибли двое 18-летних юношей.
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