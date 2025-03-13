В Киеве произошел сильный пожар на складе
Пожар произошел 13 марта около 00:40 в Деснянском районе столицы
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Горело одноэтажное складское здание на улице Якова Гнездовского.
Пожар на площади 450 кв. метров ликвидировали за два часа.
К счастью, жертв или пострадавших нет. Причину возгорания устанавливают правоохранители.
Напомним, днем 9 марта в Житомирской области из-за возгорания сухой травы сгорел склад фермы.
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