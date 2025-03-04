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Об этом сообщает Полиция Киева, передает RegioNews.

Правоохранители разоблачили директора подрядного предприятия, который разворовал более 27 миллионов гривен на ремонте дорог в Киевской области. По данным правоохранителей, службой автомобильных дорог в Киевской области и одним из частных предприятий дорожно-строительной отрасли был заключен договор о проведении ремонта автомобильной дороги Фастов-Мытница-Обухов-Ржищев, а также долгосрочного содержания автомобильных дорог государственного значения.

В результате директор строительной фирмы в обоих случаях дал указание своим работникам произвести указанные работы с меньшими финансовыми затратами. В то же время в отчетах он указал недостоверные данные.

"Таким образом, за невыполненные работы и меньшее количество битума государство переплатило подрядчику "лишние" более 27 миллионов гривен. Обвиняемому грозит до 12 лет лишения свободы", - сообщили в полиции.

Напомним, что ранее в Одессе разоблачили хищение бюджетных средств на ремонте в больнице. Подозревают подрядчика, завысившего стоимость работ. Известно, что речь идет о деньгах, которые выделялись на ремонт помещений городской больницы для госпитализации больных острой респираторной болезнью СОVID-19 в Киевском районе Одессы.