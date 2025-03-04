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04 березня 2025, 18:50

На Київщині викрили розкрадання коштів на ремонті доріг

04 березня 2025, 18:50
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Фото: Нацполіція
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Правоохоронці розслідують розкрадання коштів на ремонті доріг у Київській області. Підозру отримав директор підрядного підприємства

Про це повідомляє Поліція Києва, передає RegioNews.

Правоохоронці викрили директора підрядного підприємства, який розікрав понад 27 мільйонів гривень на ремонті доріг у Київській області. За даними правоохоронців, службою автомобільних доріг у Київській області та одним з приватних підприємств дорожньо-будівельної галузі було укладено договір щодо проведення ремонту автомобільної дороги Фастів-Митниця-Обухів-Ржищів, а також довгострокового утримання автомобільних доріг державного значення.

У результаті директор будівельної фірми в обох випадках дав вказівку своїм працівникам провести зазначені роботи з меншими фінансовими затратами. Водночас у звітах він вказав недостовірні дані.

"Таким чином, за невиконані роботи та меншу кількість бітуму держава переплатила підряднику "зайві" понад 27 мільйонів гривень. Обвинуваченому загрожує до 12 років позбавлення волі", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, що раніше в Одесі викрили розкрадання бюджетних коштів на ремонті в лікарні. Підозрюють підрядника, який завищив вартість робіт. Відомо, що йдеться про гроші, які виділялися на ремонт приміщень міської лікарні для госпіталізації хворих на гостру респіраторну хворобу СОVID-19 у Київському районі Одеси.

ремонт доріг поліція розкрадання
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