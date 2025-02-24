фото: ДСНС

У Києві та області рятувальники зафіксували два випадки виявлення залишків ворожих безпілотників

Про це повідомляє пресцентр ДСНС, передає RegioNews.

У столиці біля одного з озер перехожі помітили дрон, який лежав серед снігу й льоду на прибережній зоні. На місце викликали рятувальників. Водолази-сапери ідентифікували знахідку як бойову частину безпілотника "Герань-2". Її транспортували на підривний майданчик для знищення.

Інший випадок стався поблизу Київського водосховища. Місцеві жителі виявили уламки безпілотника, які виднілися з-під льоду. Рятувальники обстежили територію та підтвердили, що знайдені залишки вже не становлять загрози.

Нагадаємо, у ніч на 24 лютого російська армія випустила по Україні 185 безпілотників різних типів. Сили ППО збили 113 дронів, ще 71 — локаційно втрачені.

У Броварах на Київщині є пошкодження багатоповерхового будинку. Рятувальники ліквідували наслідки російської дронової атаки.