В Киевской области из-за курения в постели погибли два человека
В Киевской области на днях произошли два смертельных пожара из-за вредной привычки – курение в постели
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС, передает RegioNews.
Поздним вечером 12 января возник пожар в частном доме в селе Парышков Броварского района. Погибла 66-летняя владелица.
Утром 13 февраля пожар вспыхнул в доме в селе Тадиевка в Белоцерковском районе. Во время тушения пожара спасатели обнаружили тело 40-летнего мужчины.
Напомним, вечером 11 февраля в Одесской области произошел пожар в гериатрическом пансионате. Погибли три человека.
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