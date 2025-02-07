В Киевской области женщина угнала грузовик из СТО

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В Броварах женщина угнала грузовой автомобиль со станции технического обслуживания

Об этом передает RegioNews со ссылкой на пресс-службу полиции.

Владелец оставил грузовик на СТО для ремонта. Там 35-летняя женщина воспользовалась открытой дверью, села в авто, завела ключами, которые были в замке зажигания, и уехала.

Благодаря ориентированию, полиция обнаружила угнанный грузовик на одной из улиц Тетиева, за рулем находилась фигурантка.

Женщину задержали и поместили в изолятор временного содержания. Ей объявили подозрение.

Напомним, в Николаевской области 20-летний юноша угнал авто, потому что опоздал на поезд.