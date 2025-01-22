Пожар в Кировоградской области: в пылающем доме обнаружили тела мужчины и женщины
Трагедия произошла ночью 20 января в селе Надлак Головановского района. Спасатели обнаружили тела двух человек
Об этом сообщает пресс-центр ГСЧС Украины, передает RegioNews.
По имеющимся данным, в одноэтажном частном жилом доме загорелись бытовые вещи. Чрезвычайники получили сообщение о возгорании около 23:10.
"На месте пожара спасатели обнаружили тела мужчины 1958 г.р. и женщины 1960 г.р.", - говорится в сообщении.
Возгорание ликвидировали. Причину трагедии устанавливают компетентные органы.
Напомним, 21 января в селе Марьевка Никопольского района Днепропетровщины во время пожара погибли женщина с маленьким ребенком.
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