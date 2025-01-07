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07 января 2025, 13:00

Донетчина под обстрелами: россияне убили гражданского, 4 человека ранены

07 января 2025, 13:00
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фото: Нацполиция
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В понедельник, 6 января, российские оккупационные войска нанесли почти 3,5 тысяч ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погиб гражданский, еще четверо мирных жителей получили ранения

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.

За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Покровск, Родинское, Северск, Торецк, села Веролюбовка, Запорожское, Иванополье, Екатериновка, Ровно и Сергеевка.

Российские захватчики повредили 37 гражданских объектов, из них 23 жилых дома.

"По Северску оккупанты ударили из артиллерии – одного человека убили и одного ранили, повредили частный дом", — говорится в сообщении.

Также в течение 6 января:

  • Родинское РФ атаковала дронами и артиллерией – травмирован гражданский, повреждены два многоквартирных и частных дома, учебное заведение, три гаража, два автомобиля.
  • В Ровно россияне попали дроном в гражданское авто – ранения получили два человека.
  • В результате обстрелов Покровска повреждены два частных дома и гараж. В Запорожском пострадали частный дом и гараж, в Сергеевке – промышленная зона.
  • Бомбами "ФАБ-250" в Екатериновке повреждены четыре частных дома, в Иванополье – объект инфраструктуры и ЛЭП.
  • Веролюбовку враг накрыл из артиллерии – повредил 12 частных домов.

По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.

Напомним, в окрестностях города Доброполье Покровского района 11-летние мальчики подорвались на взрывоопасном предмете.

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