Донетчина под обстрелами: россияне убили гражданского, 4 человека ранены
В понедельник, 6 января, российские оккупационные войска нанесли почти 3,5 тысяч ударов по населенным пунктам Донецкой области. В результате вражеских обстрелов погиб гражданский, еще четверо мирных жителей получили ранения
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Донецкой области.
За прошедшие сутки оккупанты обстреливали города Покровск, Родинское, Северск, Торецк, села Веролюбовка, Запорожское, Иванополье, Екатериновка, Ровно и Сергеевка.
Российские захватчики повредили 37 гражданских объектов, из них 23 жилых дома.
"По Северску оккупанты ударили из артиллерии – одного человека убили и одного ранили, повредили частный дом", — говорится в сообщении.
Также в течение 6 января:
- Родинское РФ атаковала дронами и артиллерией – травмирован гражданский, повреждены два многоквартирных и частных дома, учебное заведение, три гаража, два автомобиля.
- В Ровно россияне попали дроном в гражданское авто – ранения получили два человека.
- В результате обстрелов Покровска повреждены два частных дома и гараж. В Запорожском пострадали частный дом и гараж, в Сергеевке – промышленная зона.
- Бомбами "ФАБ-250" в Екатериновке повреждены четыре частных дома, в Иванополье – объект инфраструктуры и ЛЭП.
- Веролюбовку враг накрыл из артиллерии – повредил 12 частных домов.
По фактам нарушения законов и обычаев войны правоохранители открыли уголовные производства.
Напомним, в окрестностях города Доброполье Покровского района 11-летние мальчики подорвались на взрывоопасном предмете.