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03 января 2025, 10:24

Атака дронов на Киевщину и столицу: погиб человек, есть пострадавшие

03 января 2025, 10:24
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фото: полиция
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В ночь на 3 января россияне атаковали Киевскую область дронами. В результате падения обломков один человек погиб, пятеро пострадали

Об этом сообщает Киевская ОВА, передает RegioNews.

"В одном из районов области от ранения обломками сбитой цели погиб водитель грузовика. Мужчина скончался на месте", – говорится в сообщении.

В другом районе обломки сбитого БпЛА упали на частный дом, возник пожар кровли. Пострадали три человека. У 67-летней женщины – острая реакция на стресс. У 16-летнего парня – порез, он госпитализирован в детскую больницу. У его отца – резаные раны ног.

Еще в одном из населенных пунктов обломками на улице ранена женщина. Ее госпитализировали в местную больницу.

По информации полиции, по состоянию на 07.30 зафиксировано повреждение шести частных домов, хозяйственной постройки и помещения неработающей автомойки. В результате обстрела также произошло возгорание травяного настила в одном из районов области. Спасатели ликвидировали огонь.

По данным начальника Киевской ГВА Тимура Ткаченко, в Киеве воздушная тревога началась в 4 утра и длилась более трех часов.

Силы обороны уничтожили большинство российских БПЛА еще на подступах к столице, однако обломки сбитых целей рухнули в Голосеевском и Дарницком районах города. Значительных разрушений нет.

"Пострадала молодая женщина, получившая ожог руки, от госпитализации она отказалась", – отметил Ткаченко.

Напомним, 2 января россияне ударили из артиллерии по маршрутке с пассажирами в Корабельном районе Херсона. В результате вражеского обстрела ранены мирные жители.

Киевская область дрон атака погибший пострадавшие
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