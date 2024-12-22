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Ночью 22 декабря в Броварах Киевской области обломки сбитой вражеской цели рухнули на крышу 25-этажного дома. Возник пожар

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает RegioNews.

"В одном из населенных пунктов области в результате падения обломков сбитой враждебной цели произошло возгорание крыши 25-этажного жилого дома", – говорится в сообщении.

По словам чиновника, информации о пострадавших или погибших сейчас нет.

"Оперативные службы проводят эвакуацию людей, а также приступили к ликвидации последствий атаки. Пожар локализован", – отметил Кравченко и добавил, что более подробная информация будет позже.

Напомним, в ночь на 21 декабря российские войска запустили по Украине 113 дронов. Из них силам ПВО удалось сбить 57 беспилотников.