Россияне ударили по Херсонскому району 11 управляемыми авиабомбами
Поздним вечером 21 декабря российские военные нанесли удары по Херсонскому району. Для атаки применили КАБы
Об этом сообщил начальник Херсонской МВА Роман Мрочко, передает RegioNews.
"Оккупанты нанесли авиационный удар с применением 11 КАБов по Херсонскому району", – написал он.
По предварительным данным, россияне выпустили два КАБа в район села Садовое, еще два – в район села Приднепровское, и семь КАБов по поселку Антоновка.
"Информация о пострадавших и повреждениях уточняется", – добавил Мрочко.
Напомним, вечером 20 декабря российские войска нанесли авиаудар по онкологической больнице в Херсоне. Здание потерпело значительные разрушения.
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