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22 грудня 2024, 01:30

Атака дронів: у Броварах від уламків загорівся дах 25-поверхівки

22 грудня 2024, 01:30
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фото: соцмережі
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Вночі 22 грудня у Броварах Київської області уламки збитої ворожої цілі впали на дах 25-поверхового будинку. Виникла пожежа

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає RegioNews.

"В одному з населених пунктів області внаслідок падіння уламків збитої ворожої цілі сталося загоряння даху 25-поверхового житлового будинку", – йдеться у повідомленні.

За словами посадовця, інформації про постраждалих чи загиблих наразі немає.

"Оперативні служби проводять евакуацію людей, а також приступили до ліквідації наслідків атаки. Наразі пожежа локалізована", – зазначив Кравченко та додав, що більш детальна інформація буде згодом.

Нагадаємо, в ніч на 21 грудня російські війська запустили по Україні 113 дронів. З них силам ППО вдалося збити 57 безпілотників.

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