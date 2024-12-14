Повреждены склады и админздание предприятия: последствия российской атаки на Киевщине
В ночь на 14 декабря российская армия в очередной раз атаковала Киевскую область
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
В результате падения обломков сбитых вражеских целей в одном из районов области повреждены административное здание предприятия и два складских помещения, а также автомобиль.
По предварительным данным, пострадавших нет.
Напомним, в ночь на 14 декабря российские войска атаковали Украину ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов. Всего оккупанты запустили 132 дрона. Силы ПВО ночью сбили 58 беспилотников, еще 72 – локационно потеряны.
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