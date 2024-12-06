Атака дронов на Киевщину: что известно о последствиях

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В ночь на 6 декабря россияне атаковали Киевщину беспилотниками. В области работали силы ПВО

Об этом сообщил начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко, передает RegioNews.

Попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры не допущено. Пострадавших нет.

В результате падения обломков сбитых дронов в двух районах Киевщины повреждены 8 частных домов, гаражное помещение и хозяйственное здание. В домах выбиты двери и окна, повреждены фасады и кровли.

Оперативные службы продолжают фиксировать последствия ночной атаки.

Напомним, в ночь на 6 декабря россияне атаковали Украину 53 беспилотниками. Силы ПВО сбили 32 дрона, еще 16 – локационно потеряны.