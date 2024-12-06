Атака дронів на Київщину: що відомо про наслідки

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В ніч на 6 грудня росіяни атакували Київщину безпілотниками. В області працювали сили ППО

Про це повідомив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко, передає RegioNews.

Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено. Постраждалих немає.

Внаслідок падіння уламків збитих дронів в двох районах Київщини пошкоджені 8 приватних будинків, гаражне приміщення та господарська будівля. В будинках вибиті двері та вікна, пошкоджені фасади та покрівлі.

Оперативні служби продовжують фіксацію наслідків нічної атаки.

Нагадаємо, у ніч на 6 грудня росіяни атакували Україну 53 безпілотниками. Сили ППО збили 32 дрони, ще 16 – локаційно втрачені.