В Киевской области повреждены частные и многоквартирные дома: полиция показала последствия атаки
Во вторник, 26 ноября, российская армия снова совершила обстрел Киевщины
Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.
В результате атаки повреждены четыре частных дома, два многоквартирных дома, два гаража, хозяйственное помещение и автомобиль.
Информации о пострадавших на 8:30 нет.
Напомним, в ночь на 26 ноября российская армия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА – 188. Силы ПВО сбили 76 вражеских дронов. Под прицелом также был Киев.
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