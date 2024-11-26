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Во вторник, 26 ноября, российская армия снова совершила обстрел Киевщины

Об этом сообщает пресс-служба полиции, передает RegioNews.

В результате атаки повреждены четыре частных дома, два многоквартирных дома, два гаража, хозяйственное помещение и автомобиль.

Информации о пострадавших на 8:30 нет.

Напомним, в ночь на 26 ноября российская армия атаковала Украину рекордным количеством БпЛА – 188. Силы ПВО сбили 76 вражеских дронов. Под прицелом также был Киев.