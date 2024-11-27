В Киевской области в собственном доме сгорела женщина

фото: ГСЧС Украины в Киевской области

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Киевской области, передает RegioNews.

Оказалось, что около 22:40 на улице Шевченко произошло возгорание жилого дома. Пламя охватило все здание. От соседей спасатели узнали, что в доме мог находиться человек.

"Уже во время ликвидации пожара спасателями было обнаружено тело женщины 1979 года рождения", — говорится в сообщении.

Причина пожара устанавливается компетентными органами.

Напомним, в Каменском Днепропетровской области во время пожара в девятиэтажном доме погибли мужчина и женщина.