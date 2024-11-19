В Киевской области мужчина попал под колеса электрички

фото: полиция

В Киевской области на железнодорожной станции Тарасовка 38-летний мужчина попал под электропоезд «Киев-Фастов»

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Киевской области.

Отмечается, что мужчина переходил железнодорожные пути в неустановленном месте. Его госпитализировали, однако спасти его жизнь не удалось. От полученных травм мужчина скончался в реанимационном отделении.

Правоохранители начали досудебное расследование по данному факту.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киевской области во время пожара в доме погибли два человека. Смертельный пожар произошел 16 ноября в городе Березань Броварского района.