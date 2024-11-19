На Київщині чоловік потрапив під колеса електрички

фото: поліція

На Київщині на залізничній станції Тарасівка 38-річний чоловік потрапив під електропоїзд «Київ-Фастів»

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Київщини.

Зазначається, що чоловік переходив залізничні колії у невстановленому місці. Його госпіталізували, однак врятувати його життя не вдалося. Від отриманих травм чоловік помер в реанімаційному відділенні.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за даним фактом.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Київщині під час пожежі у будинку загинули дві людини. Смертельна пожежа сталася 16 листопада в місті Березань Броварського району.