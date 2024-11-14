В Киевской области посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101

фото: Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС

На поле в Броварском районе Киевской области местные жители обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. Смертоносный боеприпас был уничтожен

Об этом передает RegioNews со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.

На месте происшествия работали саперы Межрегионального центра быстрого реагирования.

"Специалисты осмотрели находку, безопасно изъяли ее и доставили на специальную площадку для уничтожения", - говорится в сообщении.

Напомним, российские войска утром, 13 ноября, нанесли ракетный удар по Киевщине. В результате атаки пострадал человек.