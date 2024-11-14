В Киевской области посреди поля обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101
На поле в Броварском районе Киевской области местные жители обнаружили боевую часть российской ракеты Х-101. Смертоносный боеприпас был уничтожен
Об этом передает RegioNews со ссылкой на Мобильный спасательный центр быстрого реагирования ГСЧС Украины.
На месте происшествия работали саперы Межрегионального центра быстрого реагирования.
"Специалисты осмотрели находку, безопасно изъяли ее и доставили на специальную площадку для уничтожения", - говорится в сообщении.
Напомним, российские войска утром, 13 ноября, нанесли ракетный удар по Киевщине. В результате атаки пострадал человек.
На Донетчине саперы изъяли фрагмент "Смерча", упавший на частный дворВсе новости »
13 ноября 2024, 16:17На Кировоградщине обезвредили кассетную боевую часть вражеской ракеты, которая не сдетонировала
12 ноября 2024, 06:11В Киевской области из-за падения обломков БпЛА сгорел дом
10 ноября 2024, 15:55
12 ноября 2024
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Недавно во время 10-ого Киевского международного экономического форума очень активно обсуждались вопросы возобновления работы некоторых аэропортов в Украине. В целом, по мнению специалистов, это неско...
07 ноября 2024
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Специалисты начали говорить о второй волне эмиграции украинцев в страны Европы. Речь идет о выезде за границу школьников старших классов, которые едут туда не сами, а преимущественно с родителями. Reg...
04 ноября 2024
Мефедрон в боксерских грушах и чайных пакетиках – стало известно, как работал наркокартель "Химпром"
Чайные пакетики и боксерские груши в качестве контейнеров – так транспортировал и реализовывал наркотики транснациональный наркокартель «Химпром», созданный гражданином России Егором Буркиным (Егором ...
29 октября 2024
Громкая реформа МСЭК: есть ли шанс поставить крест на липовых справках об инвалидности
После задержания главы Хмельницкой областной МСЭК Татьяны Крупы дела о выдаче сомнительных справок об инвалидности в этом регионе начали всплывать просто пачками. Например, по этому делу уже засветили...
Фермерское хозяйство на Волыни организовало подпольную автозаправку
14 ноября 2024, 04:25В Карпатах появился реабилитационный центр для оленей
14 ноября 2024, 03:46На Киевщине задержали бандитов, которые угрожали и требовали деньги, выдавая себя за правоохранителей
14 ноября 2024, 03:19На Хмельнитчине работница банка присвоила более 1,2 млн грн со счетов клиентов
14 ноября 2024, 02:53В Николаевской области россиянин получил пять лет тюрьмы из-за видео с вертолетами ВСУ
14 ноября 2024, 02:13В результате атаки на Киев был поврежден съемочный павильон шоу "МастерШеф"
14 ноября 2024, 01:27Взяли в плен оккупанта: пограничники уничтожили позиции россиян у Серебрянского лесничества
14 ноября 2024, 01:00Россияне атаковали промышленный объект в Полтавской области
14 ноября 2024, 00:30На Тернопольщине будут судить 20-летнюю девушку, которая выманила у военного более 50 тысяч гривен
14 ноября 2024, 00:16
10 мая 2024
В прокуратуре показали видео последствий ночного удара по Харькову, снятое дроном
20 марта 2024
Россияне уничтожают Великую Писаревку на Сумщине: жуткие кадры разрушений
09 марта 2024
Пограничники на левом берегу Херсонщины уничтожили гаубицу и склад боеприпасов врага
Возобновление авиаполётов в Украине: какие аэропорты смогут открыться, и как защитить самолеты от "шахедов"
Украина теряет детей. Демографы бьют тревогу из-за массового выезда школьников за границу
Все блоги »