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Сегодня, 12 ноября, российские оккупанты в очередной раз атаковали Киевщину ударными дронами. Зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-службу Национальной полиции в Киевской области.

К счастью, информация о пострадавших не поступала.

"По состоянию на 09:50 в одном из районов повреждены десять частных домов, заборы, гаражные помещения и один автомобиль", - говорится в сообщении.

Правоохранители еще раз напомнили гражданам, что в случае объявления воздушной тревоги необходимо немедленно направляться в ближайшие укрытия.

Напомним, в Кривом Роге на Днепропетровщине из-за российской ракетной атаки 11 ноября погибла мама с тремя детьми, выжил только отец.