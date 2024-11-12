фото: Нацполіція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Національної поліції в Київській області.

На щастя, інформація про постраждалих не надходила.

"Станом на 09:50 в одному з районів пошкоджено десять приватних будинків, паркани, гаражні приміщення та один автомобіль", — йдеться у повідомленні.

Правоохоронці вкотре нагадали громадянам, що у разі оголошення повітряної тривоги необхідно негайно прямувати в найближчі укриття.

Нагадаємо, у Кривому Розі на Дніпропетровщині через російську ракетну атаку 11 листопада загинула мама з трьома дітьми, вижив лише батько.