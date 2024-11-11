Силы ПВО работают по вражеским БПЛА в Киевской области: есть угроза для столицы

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Днем 11 ноября в воздушном пространстве в Киевской области зафиксировали российские БпЛА. Силы ПВО работают по вражеским целям ― могут быть слышны звуки взрывов

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Telegram-канал Киевской областной военной администрации.

Местные жители призвали находиться в укрытиях до завершения воздушной тревоги.

"Соблюдайте информационную тишину – не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", ― говорится в сообщении.

Руководитель Киевской городской военной администрации Сергей Попко предупредил об угрозе БПЛА для столицы. Он также призвал киевлян находиться в укрытиях.

Напомним, ночью 10 ноября в селе Русанов Броварского района в результате падения обломков ударного дрона сгорел жилой дом.