Сили ППО працюють по ворожих БпЛА на Київщині: є загроза для столиці

фото: КМВА

Вдень 11 листопада у повітряному просторі Київської області зафіксували російські БпЛА. Сили ППО працюють по ворожих цілях, може бути гучно

Про це повідомляє RegioNews з посланням на Telegram-канал Київської обласної військової адміністрації.

Місцевих мешканців закликали перебувати в укриттях до завершення повітряної тривоги.

"Дотримуйтеся інформаційної тиші ― не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", ― йдеться у повідомленні.

Керівник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко попередив про загрозу БпЛА для столиці. Він також закликав киян перебувати в укриттях.

Нагадаємо, вночі 10 листопада у селі Русанів Броварського району внаслідок падіння уламків ударного дрона згорів житловий будинок.