На Киевщине будут судить директрису лицея, которая нанесла государству миллионные убытки при закупке укрытия

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В Киевской области будут судить директора лицея, ее обвиняют в злоупотреблениях при закупке модульного укрытия

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Киевскую областную прокуратуру.

Следователи установили, что учебное заведение заключило с обществом договор о закупке простейшего модульного укрытия гражданской защиты на 100 человек.

"Зная, что укрытие не соответствует заявленному в тендерной документации классу согласно государственным строительным нормам и технической спецификации, обвиняемая подписала акт приемки-передачи и расходную накладную", - говорится в сообщении.

Таким образом, подрядчик безосновательно получил более 3 млн гривен средств из бюджета. Из-за действий директора лицея понес ущерб Вышгородский городской совет.

Прокуратура также выдвинула обвиняемому гражданский иск о возмещении нанесенного государству ущерба.

Напомним, ранее сообщалось, что чиновницу "Укртранснафты" в Житомирской области будут судить за миллионную растрату на ремонте.