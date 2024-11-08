На Київщині судитимуть директорку ліцею, яка завдала державі мільйонних збитків при закупівлі укриття

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На Київщині судитимуть директорку ліцею, її звинувачують у зловживаннях при закупівлі модульного укриття

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Київську обласну прокуратуру.

Слідчі установили, що навчальний заклад уклав з товариством договір про закупівлю найпростішого модульного укриття цивільного захисту на 100 осіб.

"Знаючи, що укриття не відповідає заявленому в тендерній документації класу згідно з державними будівельними нормами та технічній специфікації, обвинувачена підписала акт приймання-передачі та видаткову накладну", - йдеться у повідомленні.

Таким чином підрядник безпідставно отримав понад 3 млн гривень коштів з бюджету. Через дії директора ліцею зазнала збитків Вишгородська міська рада.

Прокуратура також висунула до обвинуваченої цивільний позов про відшкодування спричинених державі збитків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що чиновницю "Укртранснафти" на Житомирщині будуть судити за мільйонну розтрату на ремонті.