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18 октября 2021, 11:39 146

СБУ ликвидировала масштабный канал сбыта наркотиков в столичный регион

18 октября 2021, 11:39 146
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Служба безопасности Украины нейтрализовала межрегиональную наркогруппировку, которая специализировалась на изготовлении и сбыте психотропов на территории Киева и Киевской области

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Установлено, что противоправную деятельность организовали несколько жителей Полтавщины. Дельцы изготавливали амфетамин, таблетки экстази и ЛСД для продажи. Обустроили нарколабораторию в частном доме на территории одного из местных поселков.

Готовую "продукцию", они сбывали самостоятельно или через собственную сеть наркодилеров.

Правоохранители задержали организатора и двух активных участников группировки во время сбыта очередной партии "товара".

Во время обысков у организаторов группы выявили подготовленный к продаже "товар" на сумму почти 1 млн грн", - говорится в сообщении.

Кроме того, в нарколаборатории обнаружено оборудование и химические вещества для изготовления психотропов.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения задержанным о подозрении и избрания судом меры пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее на Запорожье задержали полицейского, который продавал крупные партии наркотиков.

СБУ наркотики Лаборатория область задержание

 
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