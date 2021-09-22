На Киевщине ликвидировали плантацию конопли стоимостью более 20 миллионов
В Бориспольском районе на поле площадью 3 гектара правоохранители обнаружили плантацию конопли стоимостью более 20 миллионов гривен
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Украины.
Общая площадь посева составляет более 3 гектар. С этого участка изъяли почти 100 000 растений. Стоимость выявленного наркосырья по ценам "черного" рынка превышает 20 миллионов гривен", говорится в сообщении.
Отобранные образцы изъяли и направили для проведения соответствующих экспертных исследований. Остальные растения уничтожены.
По указанному факту начато уголовное производство.
Напомним, ранее в Кропивницком силовики ликвидировали деятельность наркосиндиката.
Также полиция Винницкой области разоблачила межрегиональную группу торговцев наркотиками.