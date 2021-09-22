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22 сентября 2021, 14:49 561

На Киевщине ликвидировали плантацию конопли стоимостью более 20 миллионов

22 сентября 2021, 14:49 561
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Фото: из открытых источников
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В Бориспольском районе на поле площадью 3 гектара правоохранители обнаружили плантацию конопли стоимостью более 20 миллионов гривен

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Общая площадь посева составляет более 3 гектар. С этого участка изъяли почти 100 000 растений. Стоимость выявленного наркосырья по ценам "черного" рынка превышает 20 миллионов гривен", говорится в сообщении.

Отобранные образцы изъяли и направили для проведения соответствующих экспертных исследований. Остальные растения уничтожены.

По указанному факту начато уголовное производство.

Напомним, ранее в Кропивницком силовики ликвидировали деятельность наркосиндиката.

Также полиция Винницкой области разоблачила межрегиональную группу торговцев наркотиками.

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