На Хмельнитчине из-за незаконной вырубки леса пострадал Национальный природный парк

Фото: СБУ

В Хмельницкой области правоохранители разоблачили и пресекли незаконную деятельность группы лиц, которые вырубили древесину в Национальном природном парке "Подольские Товтры", а также в государственных и коммунальных лесхозах

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Организовал незаконную вырубку и сбыт лесоматериалов местный предприниматель и четверо его сообщников. Действия подозреваемых нанесли государству ущерб на десятки млн грн", - говорится в сообщении оперативников.

Сотрудники спецслужбы задокументировали ряд фактов самовольной вырубки леса. Только на одном из участков группа людей уничтожила почти сотню деревьев ценных пород, которые на черном рынке стоят около 1 млн грн.

Оперативники задержали пятерых фигурантов с поличным: они пытались вывезти очередную партию незаконно срубленной древесины.

Правоохранители провели 10 санкционированных обысков по местам проживания участников группы и на объектах лесного хозяйства. Всем задержанным уже сообщено о подозрении.

Ранее сообщалось, что в суд направлен обвинительный акт в отношении директора ГП "Стрыйское лесное хозяйство" по факту служебной халатности, из-за которой государству нанесен ущерб более чем на 24 млн грн.