На Сумщине задержали на взятке заместителя директора одного из институтов НААН

Чиновник требовал ежемесячное "вознаграждение" за аренду помещения

Чиновник требовал ежемесячное "вознаграждение" за аренду помещения

Фото: Нацполиция

В Сумской области правоохранители разоблачили и задержали заместителя директора одного из институтов НААН после получения 10 тысяч гривен на территории Института. Деньги изъяли на месте.

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-служба МВД.

Чиновник требовал 10 тыс. грн ежемесячно от предпринимателя. Эта сумма была своего рода арендной платой за помещение, которое находится в управлении Института Национальной академии аграрных наук Украины", - говорится в сообщении.

Полицейские задокументировали получение заместителем директора еще 10 000 грн в конце марта. Таким образом, общая сумма полученной должностным лицом "вознаграждения" составляет 20 000 грн.

Задержали злоумышленника в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

Ранее сообщалось, что на Житомирщине задержали чиновника НААН на взятке более чем в 100 тысяч.