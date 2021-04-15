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15 апреля 2021, 09:42 1328

На Житомирщине задержали чиновника НААН на взятке в 100 тысяч

15 апреля 2021, 09:42 1328
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Задержанный требовал деньги за продажу 14 т сортового товара
Задержанный требовал деньги за продажу 14 т сортового товара
Фото: Facebook
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В Житомирской области разоблачили чиновника Национальной академии аграрных наук Украины на взятке в 100 тысяч гривен за продажу селекционной продукции по заниженным ценам.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

За процессуального руководства Житомирской областной прокуратуры разоблачили чиновника регионального подразделения Института Национальной академии Аграрных наук Украины на вымогательстве и получении более 100 тыс грн неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Так, по данным следствия, директор исследовательской станции организовал схему систематического вымогательства и получения от частных предпринимателей неправомерной выгоды за реализацию по заниженным ценам селекционных сортов овощей, которые выращиваются в питомниках. В частности, он требовал денежные средства за продажу 14 т сортового товара на общую сумму 168 тыс. грн.

Как сообщалось, 6 апреля НАБУ задержало брата главы ОАСК Вовка при получении $100 тысяч взятки - Лещенко. По предварительной версии, деньги предназначались для одиозного главы окружного админсуда Киева.

9 апреля задержанного на взятке брата судьи Вовка отправили под стражу с залогом в 35 миллионов.

Офис генпрокурора взятка деньги товары Академия

 
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