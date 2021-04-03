В Черниговской области застрелился молодой военный

Мужчина выстрелил себе в голову из АК-74

Мужчина выстрелил себе в голову из АК-74

Facebook

Вчера утром, 2 апреля, один из военнослужащих контрактной службы застрелился в учебном центре "Десна" Черниговской области.

Как сообщили на странице учебного центра в Facebook, он прибыл на обучение месяц назад, пишет RegioNews.

Мужчина выстрелил себе в голову из АК-74.

"Военнослужащий 1996 года в подразделении характеризовался как тихий, спокойный одиночка, не конфликтный. Причина такого поступка не известна. Сейчас работает следственная группа Козелецкого райотдела Национальной полиции Украины в Черниговской области", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что шар для самоубийства военнослужащий заготовил ранее.

"Предварительная проверка боеприпасов и гильзы с места происшествия показала, что патроны этой серии на занятиях не выдавались", - добавили в учебном центре.

Із сумом повідомляємо, що вчора зранку один із військовослужбовців контрактної служби, який прибув місяць тому на... Posted by Навчальний центр "Десна" ім. князя Ярослава Мудрого on Saturday, April 3, 2021

Напомним, на Закарпатье во время службы застрелился пограничник.