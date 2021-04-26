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26 апреля 2021, 14:49 2

В аэропорту "Борисполь" блокировали контрабанду таблеток на 2 миллиона

26 апреля 2021, 14:49 2
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Правоохранители задержали трех курьеров с партией в почти 10 тысяч упаковок лекарственных средств
Правоохранители задержали трех курьеров с партией в почти 10 тысяч упаковок лекарственных средств
Фото: СБУ
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Служба безопасности Украины заблокировала мощный контрабандный канал поставки прекурсоров через Международный аэропорт "Борисполь". Стоимость изъятой партии составляет почти 2 млн грн по ценам черного рынка. 10 кг готового прекурсора хотели провезти в "личных вещах".

Как передает RegioNews, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Организовали сделку двое жителей Киева вместе с сообщниками из одной из арабских стран. "Зарубежные партнеры" закупали препараты в одной из крупных медицинских сетей", - говорится в сообщении.

Затем курьеры транспортировали крупные партии запрещенных препаратов самолетами, маскируясь под обычных туристов. На территории Украины "дельцы" реализовывали прекурсоры через интернет и личные связи. Преступная схема функционировала почти полгода, курьеры завозили прекурсоры по меньшей мере один раз в месяц.

Правоохранители задержали трех курьеров с партией в почти 10 тысяч упаковок лекарственных средств, скрытых в личных вещах. Изъятые таблетки содержат в своем составе почти 10 кг готового прекурсора.

В рамках уголовного производства по ст. 305 (контрабанда наркотических средств, психотропных веществ) Уголовного кодекса Украины решается вопрос относительно сообщения о подозрении участникам контрабандной схемы.

Как сообщалось ранее, 2 апреля ввели санкции против топ-10 украинской контрабанды. Президент анонсировал законодательные изменения относительно таможенного декларирования.

Также стали известны имена топ - 10 контрабандистов, против которых СНБО ввел санкции. Также Санкции ввели против 68 компаний, связанных с ними.

СБУ наркотики контрабанда аэропорт Борисполь

 
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