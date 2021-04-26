В аеропорту "Бориспіль" блокували контрабанду пігулок на 2 мільйони

Правоохоронці затримали трьох кур’єрів з партією у майже 10 тисяч упаковок лікарських засобів

Правоохоронці затримали трьох кур’єрів з партією у майже 10 тисяч упаковок лікарських засобів

Фото: СБУ

Служба безпеки України заблокувала потужний контрабандний канал постачання прекурсорів через Міжнародний аеропорт "Бориспіль". Вартість вилученої партії становить майже 2 млн грн за цінами чорного ринку. 10 кг готового прекурсору хотіли провезти у "особистих речах".

Як передає RegioNews, про це повідомляє пресцентр СБУ.

Організували оборудку двоє мешканців Києва разом зі спільниками з однієї з арабських країн. "Зарубіжні партнери" закуповували препарати в одній з великих медичних мереж", - йдеться у повідомленні.

Потім кур’єри транспортували великі партії заборонених препаратів літаками, маскуючись під звичайних туристів. На території України "ділки" реалізовували прекурсори через інтернет та особисті зв’язки. Злочинна схема функціонувала майже пів року, кур’єри завозили прекурсори щонайменше один раз в місяць.

Правоохоронці затримали трьох кур’єрів з партією у майже 10 тисяч упаковок лікарських засобів, прихованих в особистих речах. Вилучені пігулки містять у своєму складі майже 10 кг готового прекурсору.

У межах кримінального провадження за ст. 305 (контрабанда наркотичних засобів, психотропних речовин) Кримінального кодексу України вирішується питання щодо повідомлення про підозру учасникам контрабандної схеми.

Як повідомлялося раніше, 2 квітня ввели санкції проти топ-10 української контрабанди. Президент анонсував законодавчі зміни щодо митного декларування.

Також стали відомі імена топ-10 контрабандистів, проти яких РНБО ввела санкції. Також санкції ввели проти 68 компаній, пов’язаних з ними.