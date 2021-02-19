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19 февраля 2021, 14:59 6

Под Киевом поймали работницу почты, которая присваивала деньги пенсионеров

19 февраля 2021, 14:59 6
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Фото из открытых источников
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В Киевской области почтальон присваивала деньги, которые ей давали пенсионеры, которые не могли сами оплатить квартплату. Преступную деятельность бывшей работницы почты разоблачили сотрудники Вышгородского районного управления полиции под процессуальным руководством Киево-Святошинской местной прокуратуры.

Об этом сообщает полиция Киевской области, пишет RegioNews.

Правоохранители установили, что работница почты, которая находилась на должности почтальона, присваивала денежные средства, которые ей предоставляли пенсионеры, которые не имели возможности самостоятельно оплатить коммунальные услуги.

"46-летняя женщина не передавала полученные деньги в отделение почты для последующего внесения в ежедневный кассовый отчет и перечисления на счет получателя, а забирала себе", - говорится в сообщении полиции.

Злоумышленнице сообщено о подозрении в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных ч. 2 ст. 190 (Мошенничество), ч. 1 ст. 191 ч. 3 ст. 191 (Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

Максимальный срок наказания, который грозит женщине - лишение свободы на срок до пяти лет.

Напомним, в центре Киева злоумышленники завладели недвижимостью на $4 млн.

Украина Киев почта полиция пенсионеры

 
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