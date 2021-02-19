Під Києвом спіймали листоношу, яка привласнювала гроші пенсіонерів

Максимальний термін покарання який загрожує жінці - ув’язнення на строк до п’яти років

Максимальний термін покарання який загрожує жінці - ув’язнення на строк до п’яти років

Фото з відкритих джерел

У Київській області листоноша привласнювала гроші, які їй давали пенсіонери, котрі не могли самі оплатити комірне. Злочинну діяльність колишньої працівниці пошти викрили співробітники Вишгородського районного управління поліції під процесуальним керівництвом Києво-Святошинської місцевої прокуратури.

Про це повідомляє поліція Київської області, пише RegioNews.

Правоохоронці встановили, що працівниця пошти, яка перебувала на посаді листоноші, привласнювала кошти, які їй надавали пенсіонери, котрі не мали змоги самостійно оплатити комунальні послуги.

"46-річна жінка не передавала отримані гроші до відділення пошти для подальшого внесення у щоденний касовий звіт та перерахування на рахунок одержувача, а забирала собі", - йдеться у повідомленні поліції.

Зловмисниці повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 190 (Шахрайство), ч. 1 ст. 191, ч. 3 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.

Максимальний термін покарання який загрожує жінці - ув’язнення на строк до п’яти років.

Нагадаємо, у центрі Києва зловмисники заволоділи нерухомістю на $4 млн.