На Киевщине выпускают новогодние игрушки для армии России: директор фабрики прокомментировал скандал

Тем временем администрация фабрики даже и не скрывает, что сотрудничает с Россией

Тем временем администрация фабрики даже и не скрывает, что сотрудничает с Россией

В Киевской области на Клавдиевской фабрике елочных украшений изготавливают новогодние шарики с логотипом армии России.

Об этом сообщил экскурсовод Сергей Савченко на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

Мужчина спросил у сотрудников фабрики, можно ли вообще делать такие украшения, но в ответ услышал, что снимать ему никто не позволял.

На кадрах четко видно, что это действительно логотип российской армии. Там изображена звезда с надписью: "Армия России".

"На входе к художественному цеху экскурсовод настаивает, что фото и видеосъемка запрещены. Теперь я понимаю почему. Не дай Бог посетителю увидеть, что там за украшения производят мастера… Это попадет в Интернет, тогда откроется столько интересного, а вместе с тем – нежелательного, неафишируемого. Окажется, что место детских мечтаний – это зона взрослых игр вне чести, достоинства, совести", - написал Савченко.

Он добавил, что посетителей фабрики будут задерживать на территории, угрожать "разбить морду", и обещать "поговорить так, чтобы стало понятно".

Все, что нужно знать о Клавдиевскую фабрику елочных украшений пожалуйста, распространите! Posted by Экскурсовод Сергей Савченко on Friday, December 4, 2020

В то же время администрация фабрики даже и не скрывает, что сотрудничает с Россией. Фабрика имеет два отдельных сайта — украинский и с российским доменом.

"Исторически сложилось так, что одним из рынков сбыта продукции была Российская Федерация. В связи с короткой сезонностью бизнеса и в борьбе за рынок с китайскими производителями за последние шесть лет фабрика не смогла полностью отказаться от российского рынка", – говорится в сообщении и.о. председателя правления фабрики Павла Гукасова, которое распространила в Facebook пресс-служба предприятия.

Он подчеркнул, что часть годовой продукции фабрика поставляла в Россию, заказы размещались через CRM-систему, "что позволяло максимально оптимизировать и ускорить выполнение заказов в условиях сжатых сроков".

При этом на фабрике заявили, что тираж уже ликвидировали и в будущем все заказы будут проходить этический контроль.

Около часа назад, как сообщает Telegram-канал "360-Новости", на фабрику приехал председатель Бучанской союза участников боевых действий на Востоке Украины Александр Буйволюк. Он потребовал от руководства фабрики акты уничтожения продукции с символикой армии РФ и пообещал "визит группы поддержки". Также на фабрику прибыли Нацполиция и представители СБУ.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина может ввести миротворцев ОБСЕ на Донбасс.