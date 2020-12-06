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06 грудня 2020, 16:41 6791

Ялинкові іграшки для армії РФ: Разумков відреагував на скандал

06 грудня 2020, 16:41 6791
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Питання про санкції повинна вирішувати Рада національної безпеки та оборони
Питання про санкції повинна вирішувати Рада національної безпеки та оборони
Фото: з відкритих джерел
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Голова Верховної Ради Дмитро Разумков прокоментував скандал навколо виготовлення ялинкових іграшок для армії Росії фабрикою в Київській області.

Про це голова ВРУ Дмитро Разумков заявив під час брифінгу, передає RegioNews.

На його думку, українські фабрики могли б виготовляти новорічні прикраси і для української армії: "У нас достатньо символів, які можна розмістити на ялинкових іграшках". А розв'язувати питання про санкційні списки повинна Рада національної безпеки та оборони.

"Якщо ми говоримо про законодавчі ініціативи - це не зовсім буде правильно, якщо це буде закріплюватися на законодавчому рівні, якщо говоримо про санкційні позиції, ви знаєте, як це відбувається, є РНБО, є перелік організацій, персоналій, які потрапляють в цей список санкцій, він затверджується потім указом президента. Чому я говорю, що це не зовсім коректно закріплювати на законодавчому рівні, ці списки також змінюються, були приклади, коли туди потрапляли люди помилково. Такі речі слід робити на рівні РНБО", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що в Київській області на Клавдієвській фабриці ялинкових прикрас виготовляють новорічні кульки з логотипом армії Росії.

санкції РНБО армія Дмитро Разумков іграшка
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