Ялинкові іграшки для армії РФ: Разумков відреагував на скандал

Питання про санкції повинна вирішувати Рада національної безпеки та оборони

Питання про санкції повинна вирішувати Рада національної безпеки та оборони

Фото: з відкритих джерел

Про це голова ВРУ Дмитро Разумков заявив під час брифінгу, передає RegioNews.

На його думку, українські фабрики могли б виготовляти новорічні прикраси і для української армії: "У нас достатньо символів, які можна розмістити на ялинкових іграшках". А розв'язувати питання про санкційні списки повинна Рада національної безпеки та оборони.

"Якщо ми говоримо про законодавчі ініціативи - це не зовсім буде правильно, якщо це буде закріплюватися на законодавчому рівні, якщо говоримо про санкційні позиції, ви знаєте, як це відбувається, є РНБО, є перелік організацій, персоналій, які потрапляють в цей список санкцій, він затверджується потім указом президента. Чому я говорю, що це не зовсім коректно закріплювати на законодавчому рівні, ці списки також змінюються, були приклади, коли туди потрапляли люди помилково. Такі речі слід робити на рівні РНБО", - зазначив Разумков.

Нагадаємо, 5 грудня повідомлялося, що в Київській області на Клавдієвській фабриці ялинкових прикрас виготовляють новорічні кульки з логотипом армії Росії.