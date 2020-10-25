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25 октября 2020, 14:15 3

Роман Гах проголосовал на выборах в Борщаговской ОТГ и лично видел "завезенных людей" (ВИДЕО)

25 октября 2020, 14:15 3
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Гах отметил, что старая власть подготовилась к выборам в добрых старых традициях, потому что умеет только воровать голоса
Гах отметил, что старая власть подготовилась к выборам в добрых старых традициях, потому что умеет только воровать голоса
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Кандидат на должность Борщаговской ОТГ Роман Гах проголосовал на участке №320625 в СОШ Софиевской Борщаговки и при этом собственными глазами видел "завезенных людей".

Об это Роман Гах написал на собственной странице в "Фейсбуке", сообщает RegioNews.

Проголосовал за изменения в нашей общине. Видел многих завезенных людей. Старая власть подготовилась к выборам в добрых старых традициях, потому что умеет только воровать голоса. Земельная мафия хочет сделать выбор за нас с вами, и мы можем не дать им этого сделать только вместе", - отметил Роман Гах.

Приходите на избирательные участки, голосуйте, следите за тем, чтобы в ваших квартирах не были прописаны чужие люди, которые уже "проголосовали". Они массово сейчас это делают. Всего час вашего времени может изменить следующие 5 лет вашей жизни. Может изменить будущее для ваших детей. Я иду менять общество и решать проблемы. Мы победим", - подытожил Роман Гах.

Напомним, сегодня в Борщаговской ОТГ происходят выборы главы общины и депутатов совета ОТГ. С самого утра на избирательных участках Борщаговки фиксируются массовые фальсификации и нарушения избирательного законодательства.

выборы избиратели Гах Роман фальсификации Борщаговка
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