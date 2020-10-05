"Укрзализныця" хочет ввести бесконтактную оплату проезда в электричках

Для реализации пилотного проекта были выбраны два направления в Киевской области

Для реализации пилотного проекта были выбраны два направления в Киевской области

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"Укрзализныця" планирует ввести бесконтактную оплату проезда в электричках, эта возможность станет доступной уже в начале следующего года.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци", передает RegioNews.

Известно, что проект будет реализован совместно с международной платежной системой VISA.

Для реализации пилотного проекта выбрали популярные направления Киев-Фастов и Киев-Святошино. На ряде станций планируется установить турникетные системы и терминалы по продаже билетов. В дальнейшем проект будут распространять и на других пригородных направлениях", - говорится в сообщении.

В компании уверяют, что пассажиры получат возможность оплачивать проезд бесконтактно карточкой или по телефону и не стоять в очередях в билетную кассу.

Напомним, СБУ разоблачила схему закупки некачественных запчастей для "Укрзализныци" на 11,8 млн, несоответствие запчастей стандартам качества подтвердила независимая экспертиза.