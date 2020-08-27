На Киевщине произошло смертельное ДТП: погибли подростки

Все пострадавшие и жертвы аварии - местные жители

Все пострадавшие и жертвы аварии - местные жители

Фото: Нацполиция

В результате смертельного ДТП в Киевской области погибли на месте происшествия двое пассажиров легкового автомобиля: 15-летняя пассажирка и 20-летний водитель транспортного средства.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на ГУ Национальной полиции в Киевской области.

Трагическое событие произошло в городе Березань.

Установлено, что водитель автомобиля "Chevrolet" не справился с управлением и допустил столкновение с бетонным забором домовладения. На тот момент в машине находились водитель и четверо пассажиров. Все они местные жители", - отметили в полиции.

Также отмечается, что 20-летний водитель и 15-летняя пассажирка от полученных травм погибли на месте происшествия, еще трое пассажиров 17 и 19 лет получили многочисленные травмы. Их госпитализировали в медицинское учреждение.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, ранее сообщалось, что на территории военного колледжа в Киеве нетрезвый водитель сбил трех курсанток. Мужчина был пьян, поэтому не справился с управлением.