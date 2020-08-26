Поджог машины журналистов "Схем": Полиция задержала подозреваемого

Предполагаемого злоумышленника задержали сегодня

Предполагаемого злоумышленника задержали сегодня

Фото из открытых источников

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

"Сегодня утром Национальная полиция Украины задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов Схемы: коррупция в деталях - RFERL Радио Свобода", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

В ведомстве отметили, что была изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Сейчас продолжаются обыски.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах под Киевом возле дома водителя подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Тогда же на это происшествие отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что всегда будет защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения" к главе государства.