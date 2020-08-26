Поджог машины журналистов "Схем": Полиция задержала подозреваемого
Нацполиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналистов "Схем"
Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, передает RegioNews.
"Сегодня утром Национальная полиция Украины задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов Схемы: коррупция в деталях - RFERL Радио Свобода", - сказал глава МВД Арсен Аваков.
В ведомстве отметили, что была изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Сейчас продолжаются обыски.
Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах под Киевом возле дома водителя подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".
Тогда же на это происшествие отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что всегда будет защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения" к главе государства.