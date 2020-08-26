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26 августа 2020, 10:18 2

Поджог машины журналистов "Схем": Полиция задержала подозреваемого

26 августа 2020, 10:18 2
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Предполагаемого злоумышленника задержали сегодня
Предполагаемого злоумышленника задержали сегодня
Фото из открытых источников
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Нацполиция задержала подозреваемого в поджоге авто журналистов "Схем"

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства внутренних дел, передает RegioNews.

"Сегодня утром Национальная полиция Украины задержала в порядке ст.208 УПК жителя Луганщины, который обоснованно подозревается в поджоге авто журналистов Схемы: коррупция в деталях - RFERL Радио Свобода", - сказал глава МВД Арсен Аваков.

В ведомстве отметили, что была изъята одежда злоумышленников, зажигательные шашки, другие доказательства. Сейчас продолжаются обыски.

Напомним, в ночь на 17 августа в Броварах под Киевом возле дома водителя подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Тогда же на это происшествие отреагировал президент Владимир Зеленский. Он заявил, что всегда будет защищать права каждого гражданина, независимо от его личного отношения" к главе государства.

криминал поджог Схемы полиция криминальное дело журналисты
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