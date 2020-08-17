Ночью неизвестные сожгли автомобиль программы "Схемы"

Автомобиль восстановлению не подлежит

Автомобиль восстановлению не подлежит

Фото: Михаил Ткач

В ночь на 17 августа в Броварах под Киевом возле дома водителя подожгли автомобиль съемочной группы программы "Схемы: коррупция в деталях".

Как передает RegioNews, об этом сообщил журналист программы Михаил Ткач в Facebook.

Плохие новости продолжаются. Авто, на котором мы в течение четырех лет снимаем материалы, которые вы все видели, сожгли", - отметил журналист.

По его словам, последний материал с этой машиной ("KIA Cerato") снимали для выпуска программы о первых лицах государства, которые нарушают ПДД.

"Во время съемок и в самом материале я неоднократно подчеркивал, что за нашим авто и за нами вели наблюдение сотрудники охраны президента УГО. Авто ночевало у дома, где живет водитель. Прослушка, поджог авто, что дальше?", - написал Ткач.

В то же время, главред программы "Схемы: коррупция в деталях" Наталья Седлецкая считает, что за поджогом машины, которой пользовались журналисты-расследователи, могут стоять фигуранты расследований, и не исключает причастность Андрея Портнова к этому.

Очевидцы рассказали, что перед возгоранием автомобиля слышали "хлопок". Автомобиль сначала тушили соседи, потом пожарные. Передняя часть авто выгорела очень быстро", - сообщила она.

По ее словам, следственно-оперативная группа, которая была на месте событий, осмотрев авто, обратила внимание на материал на переднем левом колесе, похожий на остатки зажигательной смеси. Полицейские взяли материал на экспертизу.

"Из очевидных мыслей – где-то год назад Андрей Портнов опубликовал все персональные данные наших водителей – их паспорта, номера авто, адреса проживания, и угрожал редакции. У Нацполиции есть даже уголовное дело по этому поводу, которая, впрочем, не двигается. А в минувшую пятницу Портнов в очередной раз опубликовал вот такое: "маргинальное Радио Свобода – продолжаю комплекс учебно-воспитательных мер", - написала Седлецкая.

В то же время главред отметила, что не приходится ограничиваться только этой версией, поскольку эту машину хорошо знали в широком кругу фигурантов материалов расследователей.

Этот автомобиль по сути был нашим рабочим инструментом, с помощью которого мы сняли большое количество журналистских расследований. Поэтому для меня очевидно одно: поджог связан именно с нашей профессиональной журналистской деятельностью, которая кому-то очень не нравится", - подчеркнула она.

Кроме того, полиция Киевской области начала уголовное дело по факту поджога автомобиля работника программы "Схемы". Дело квалифицировано как умышленное уничтожение.

Ранее сообщалось, что в центре столицы возле "Дворца Украина" взорвался и сгорел автомобиль.