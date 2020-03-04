В Киеве на взятке задержали чиновницу фонда соцстраха
Об этом говорится на странице Прокуратуры города Киева в Facebook, передает RegioNews.
У КИЄВІ НА ОДЕРЖАННІ 17 ТИС. ГРН. ХАБАРА ЗАТРИМАНО ЧИНОВНИЦЮ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ У...Опубліковано Прокуратура міста Києва Вівторок, 3 березня 2020 р.
Во вторник, 3 марта, разоблачена и задержана при получении неправомерной выгоды должностное лицо Киевского городского отделения Фонда социальной защиты инвалидов.
Женщина-служащий получила от директора частного общества неправомерную выгоду в сумме 17 тысяч гривен за неналожение санкций за несоблюдение норматива по трудоустройству людей с особыми потребностями.
Чиновницу задержали на рабочем месте сразу после получения оговоренной суммы.
Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному лицу по ст. 368 УК Украины и избрания ей меры пресечения.
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