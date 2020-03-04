В Киеве на взятке задержали чиновницу фонда соцстраха

В Киеве при получении 17 тысяч гривен взятки задержали чиновницу Киевского городского отделения фонда социальной защиты

Фото: Прокуратура города Киева

В Киеве при получении 17 тысяч гривен взятки задержали чиновницу Киевского городского отделения фонда социальной защиты

Об этом говорится на странице Прокуратуры города Киева в Facebook, передает RegioNews.

У КИЄВІ НА ОДЕРЖАННІ 17 ТИС. ГРН. ХАБАРА ЗАТРИМАНО ЧИНОВНИЦЮ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО ВІДДІЛЕННЯ ФОНДУ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ У... Опубліковано Прокуратура міста Києва Вівторок, 3 березня 2020 р.

Во вторник, 3 марта, разоблачена и задержана при получении неправомерной выгоды должностное лицо Киевского городского отделения Фонда социальной защиты инвалидов.

Женщина-служащий получила от директора частного общества неправомерную выгоду в сумме 17 тысяч гривен за неналожение санкций за несоблюдение норматива по трудоустройству людей с особыми потребностями.

Чиновницу задержали на рабочем месте сразу после получения оговоренной суммы.

Решается вопрос об уведомлении о подозрении задержанному лицу по ст. 368 УК Украины и избрания ей меры пресечения.