В Киевской области задержали на взятке мэра города
Об этом сообщает Нацполиция Украины, пишет RegioNews.
В Киевской области разоблачили коррупционные деяния главы одного из городов региона. Если граждане хотели, чтобы их заявления о решении различных вопросов были рассмотрены положительно, они должны были сделать определенные "взносы" городскому голове.
В ходе следственно-оперативных мероприятий правоохранителями был задокументирован факт вымогательства с предпринимателя тысячи долларов США неправомерной выгоды за выдачу разрешения на размещение временного сооружения на территории города, в частности, вынесение и рассмотрение этого вопроса на сессии в пользу гражданина.
Оперативники задержали мэра во время получения второй части неправомерной выгоды - 500 долларов США. В подтверждение выполнения своих обещаний чиновник передал гражданину соответствующее решение сессии.
Ранее был задокументирован факт получения им первого "транша".
Мэра задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Решается вопрос о сообщении ему о подозрении.
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